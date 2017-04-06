Как жили, о чем мечтали...В Баку представлены личные вещи и награды шехидов (ФОТО)

2017-04-06 16:13 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Музее независимости Азербайджана состоялось мероприятие "Bitməyən savaş" ("Неоконченная битва"), посвященное шехидам, которые отдали свои жизни во имя Родины в ожесточенных боях в апреле 2016 года, начавшихся в результате провокации армянских вооруженных формирований, сообщает Trend Life.

На мероприятии минутой молчания почтили память сыновей Родины, ставших шехидами во имя освобождения азербайджанских земель.

В ходе мероприятия была представлена выставка, в экспозицию которой вошли фотографии, документы, ордена и медали, а также личные вещи шехидов Абдулмеджида Ахундова, Фахраддина Гурбанлы, Самида Иманова, Мушфига Оруджева, Орхана Мустаджабова, Вугара Юсифова, Мурада Мирзоева, Рагуфа Оруджева, Панджали Теймурова.

По словам директора музея Фариды Шамси, всего в фонд музея поступило около 120 экспонатов.

На открытии мероприятия выступили директор музея Фарида Шамси, мать Абдулмеджида Ахундова - Джейран Гасанова, супруга Рагуфа Оруджева – Севиндж Оруджева, мать Орхана Мустаджабова – Шахла Мустаджабова, военнослужащий Анар Гусейнли и другие.

В ходе выступлений было подчеркнуто, что апрельские бои 2016 года вписаны в историю Азербайджана как победная страница. Наши солдаты проявили высокий патриотизм и героизм, и азербайджанский народ гордится ими. Память о шехидах всегда будет жить в сердце азербайджанского народа.

Было подчеркнуто, что решительный ответ на очередную провокацию армянских агрессоров продемонстрировал высокий боевой дух азербайджанской армии.

В ходе мероприятия прозвучали стихи и музыкальные композиции на патриотическую тему. Далее участники мероприятия ознакомились с экспозицией выставки.

Представленные экспонаты говорят сами за себя, по ним можно понять, как жили, о чем мечтали эти ребята. У всех них были свои планы, но главным их делом стала защита Отчизны.

В беседе с представителями СМИ военнослужащий Натиг Мехтиев рассказал о героизме боевых товарищей, которые проявили храбрость и отвагу.

В ночь с 1 на 2 апреля 2016 года и в течение дня все приграничные позиции и населенные пункты Азербайджана подвергались интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. В результате артиллерийского обстрела населенных пунктов Азербайджана, расположенных вблизи линии противостояния, погибли шесть гражданских лиц, среди которых двое детей младше 16 лет, 26 человек были тяжело ранены.

В ходе четырехдневных боев подразделения Вооруженных сил Азербайджана освободили высоты в районе села Талыш, а также пункт Сейсулан, которые могли представлять угрозу для Геранбойского района и города Нафталан. Была взята под контроль стратегическая высота Леле Тепе, расположенная в направлении Физулинского района и позволяющая контролировать обширную территорию. Также в результате апрельских боев Вооруженные силы Азербайджана обеспечили контроль над дорогами в направлении Агдере-Мадагиз.

В боях были уничтожены принадлежащие армянам 30 танков, до 15 артустановок и укрепленных инженерных сооружений, уничтожены 320, ранены более 500 военнослужащих врага.

Пятого апреля с 12:00 на линии противостояния азербайджанских и армянских войск по соглашению сторон операции были остановлены.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)