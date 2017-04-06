Льготное кредитование в Губа-Хачмазском экономическом районе превысило 184 млн манатов

2017-04-06 16:13 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) выделил предпринимателям Губа-Хачмазского экономического района Азербайджана льготные кредиты на 184,7 миллиона манатов, сказал в четверг исполнительный директор фонда Ширзад Абдуллаев в ходе делового форума в Шабранском районе.

По словам Абдуллаева, приведенном в сообщении министерства экономики, эти средства выделены на финансирование 2 333 инвестиционных проектов.

Абдуллаев добавил, что предприниматели Шабранского района получили 37 миллионов манатов. В рамках сегодняшнего форума предприниматели из этого района также получили льготные кредиты на 10,4 миллиона манатов. Эти средства будут направлены на развитие животноводства, овощеводства, бахчеводства, виноградарства и других сфер. За счет этих займов будут реализованы проекты, которые позволят открыть около 100 новых рабочих места.

НФПП создан в 1992 году. Выдача кредитов предпринимателям осуществляется через уполномоченные банки и небанковские кредитные организации, общее число которых составляет 59.

В 2017 году по линии Нацфонда планируется выделить 150 миллионов манатов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)