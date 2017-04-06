Армяне совершили провокацию на фронте

2017-04-06 16:16 | www.oxu.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении вновь пытаются обострить ситуацию на линии фронта.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По информации, с полудня 6 апреля подразделения ВС Армении с использованием 60-мм минометов подвергли обстрелу село Гапанлы Тертерского района. В результате был нанесен ущерб личному хозяйству гражданского населения.

В результате ответных мер подразделений азербайджанкой армии враг был подавлен, потерь нет.

A.M.

