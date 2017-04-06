«Конгресс азербайджанских общин» в Беларуси выразил обеспокоенность возможным закрытием ВАК

2017-04-06 16:28 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Функционирующее в Беларуси международное общественное объединение «Конгресс азербайджанских общин» распространило заявление, в котором выразило обеспокоенность в связи с информацией о возможном закрытии «Всероссийского азербайджанского конгресса» (ВАК).

В заявлении говорится, что азербайджанцы Беларуси считают, что за этим стоят определенные лица и организации, не принимающие азербайджано-российской дружбы, сообщили Trend в четверг в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Отмечая многолетнее сотрудничество с ВАК, члены организации сообщают, что Конгресс, уже более 10 лет является своеобразным мостом между двумя братскими народами, способствует продвижению народной дипломатии, осуществляя деятельность, направленную на укрепление двусторонних связей.

«Всегда осуществляющий свою деятельность в рамках законов, ВАК известен и за пределами России. Необходимо учесть, что деятельность диаспорских организаций осуществляется на общественных началах и призвано помочь обществам тех стран, в которых они действуют, ознакомиться с национальными, культурными духовными ценностями своей родины», - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается наличие хороших отношений ВАК с диаспорами других стран, в том числе и с русской общиной, с которой совместно проводится много акций и мероприятий.

«Ничто не сможет помешать нашим дружественным и братским отношениям», - говорится в заявлении «Конгресса азербайджанских общин», выразившего надежду, что по этому вопросу будет принято правильное решение, и ВАК продолжит свою деятельность.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев)