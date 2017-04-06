В петербургской многоэтажке обрушилась стена – ОБНОВЛЕНО

2017-04-06 16:38 | www.oxu.az | 3

Пострадавших при обрушении части кирпичной кладки в многоэтажном жилом доме в Санкт-Петербурге нет.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил РИА Новости представитель Северо-Западного регионального центра МЧС РФ.

«При обрушении части кирпичной кладки люди не пострадали, поврежден один автомобиль», - сказал собеседник агентства.

16:29

В 16-этажном доме на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В результате из здания вырвало часть стены.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает с места событий корреспондент телеканала Звезда.

Причина взрыва не уточняется.

Н.О.