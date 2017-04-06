В петербургской многоэтажке обрушилась стена – ОБНОВЛЕНО
2017-04-06 16:38 | www.oxu.az | 3
Пострадавших при обрушении части кирпичной кладки в многоэтажном жилом доме в Санкт-Петербурге нет.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщил РИА Новости представитель Северо-Западного регионального центра МЧС РФ.
«При обрушении части кирпичной кладки люди не пострадали, поврежден один автомобиль», - сказал собеседник агентства.
16:29
В 16-этажном доме на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В результате из здания вырвало часть стены.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает с места событий корреспондент телеканала Звезда.
Причина взрыва не уточняется.
Н.О.