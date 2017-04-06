ВС Армении подвергли минометному обстрелу село Гапанлы в Тертерском районе - глава ИВ (Эксклюзив)

2017-04-06 16:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром подразделения ВС Армении обстреляли село Гапанлы в Тертерском районе Азербайджана, в результате чего во дворы двух домов попали четыре минометных снаряда калибра 60 мм.

Об этом Trend в четверг сказал глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов.

«В результате обстрела погибла находящаяся во дворе домашняя птица. Один из снарядов попал в находящуюся во дворе незаконченную нежилую постройку, в результате чего она была разрушена. С утра село регулярно подвергалось обстрелу. Враг был подавлен ответным огнем Вооруженных сил Азербайджана, и уже несколько часов здесь все тихо», - сказал Мамедов.

Глава ИВ отметил, что в результате происшествия никто из жителей не пострадал.

Отметим, что подразделения вооруженных сил Армении вновь пытаются дестабилизировать обстановку на линии фронта.

Как сообщает в четверг пресс-служба Минобороны Азербайджана, подразделения ВС Армении сегодня днем обстреляли село Гапанлы Тертерского района из 60-миллиметровых минометов. В результате обстрела был нанесен ущерб личному хозяйству гражданского населения.

В результате незамедлительных мер со стороны Вооруженных сил Азербайджана противник был подавлен ответным огнем, потерь нет.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев)