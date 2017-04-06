В Баку прошли соревнования, организованные посольством Туркменистана (ФОТО)

2017-04-06 16:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/- В Баку прошли спортивные мероприятия, организованные по инициативе посольства Туркменистана в Баку совместно с рядом университетов Азербайджана.

В состязаниях приняли участие студенты Бакинского инженерного университета, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Бакинской высшей школы нефти, Сумгайытского государственного университета, Азербайджанского университета архитектуры и строительства и спортивной команды "Яшлык", составленной из числа туркменских студентов, обучающихся в Азербайджане.

Студенты приняли участие в спортивных состязаниях по следующим видам: футбол, бег на короткие дистанции, силовые упражнения (подтягивание на перекладине) и настольный теннис.

На официальном открытии спортивных мероприятий 1-ый секретарь (консул) посольства Туркменистана Батыр Реджепов отметил важность данного мероприятия для спортивного развития молодого поколения, а также укрепления гуманитарных связей между двумя народами.

Он сообщил, что в Туркменистане ежегодно по инициативе президента Гурбангулы Бердымухамедова в апреле проводится "Месяц здоровья и счастья", приуроченный к отмечаемому 7 апреля Всемирному дню здоровья.

По его словам, главная задача мероприятия заключается в пропаганде здорового образа жизни как главного фактора хорошего настроения и самочувствия. Спортивные мероприятия организуются при непосредственном участии студентов.

Реджепов также рассказал участникам и гостям спортивных состязаний о V Азиатских Играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые состоятся в Ашхабаде в сентябре.

Ректор Бакинского инженерного университета Хавар Мамедов в свою очередь, поздравил всех участников спортивного состязания и поддержал инициативу посольства Туркменистана в Баку по проведению этих мероприятий.

Спортивные состязания прошли в праздничной атмосфере и спортивного воодушевления, представленные команды показали хорошую спортивную подготовленность. Болельщики из числа студентов поддерживали участников и придали этим состязаниям спортивного азарта.

По результатам спортивных мероприятий, 1-ое место по футбольному турниру заняла команда Азербайджанского университета архитектуры и строительства, по бегу на короткие дистанции -студент Сумгайытского государственного университета, по силовым упражнениям (подтягивание на перекладине) - член туркменской команды «Яшлык», а в настольном теннисе победителем стал Сумгайытский государственный университет.

По решению судьи кубок лучшего игрока был присужден студенту Азербайджанского университета архитектуры и строительства.

По завершении соревнований прошло награждение участников.

«Ашхабад-2017» – V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые состоятся 17-27 сентября 2017 года. На протяжении 12 дней в 15 сооружениях пройдут соревнования по 21 виду спорта: шахматы, футзал, теннис, тайский бокс, самбо, кураш, джиу-джитсу, боулинг, велоспорт (трек), плавание, баскетбол 3х3, тяжёлая атлетика, лёгкая атлетика, тхэквондо, спортивные танцы, кик-боксинг, борьба на поясах, бильярд, конкур, туркменская национальная борьба гореш, спортивная борьба.

В 2010 году Олимпийским советом Азии было принято решение о проведении V Азиатских игр в городе Ашхабаде. Исполнительный комитет по подготовке к V Азиатским играм совместно с Олимпийским советом Азии организуют и проведут данные состязания.