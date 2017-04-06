Ermenistan Azerbaycan köyünü vurdu

2017-04-06 17:49 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Ermenistan Sılahlı Kuvvetleri Azerbaycan Terter bölgesi Gapanlı köyünü 60 mm çaplı havan topları ile vurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, havan toplarının köye isabet etmesi sonucu vatandaşların mallarına zarar geldiği bildirildi.

Azerbaycan Ordusu, cevap ateşi ile karşı tarafı susturduğu bildirilen açıklamada, kayıpların olmadığı ifade edilerek, Ermenistan tarafının temas hattında durumu gerginleştirmeye çalıştığı vurgulandı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 1988 yılı itibari ile çıkan çatışmalar, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ ve etraf 7 bölgenin işgaline neden oldu. 1994 yılında sağlanan ateşkes anlaşması ile sorunun çözümlenmesi AGİT Minsk Grubu tarafından yürütülüyor.

BM'in Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının işgaline son vermesine ilişkin aldığı 4 karar halen uygulanmıyor.