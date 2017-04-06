Саакашвили стартовал со своим шоу на украинском телевидении

2017-04-06 16:44 | www.oxu.az | 3

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михеил Саакашвили стартовал со своим политическим ток-шоу на украинском телевидении и сразу же заявил о высоких рейтингах, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

В конце марта Саакашвили сообщил, что будет ведущим еженедельного ток-шоу «Другая Украина» на украинском телеканале ZIK.

«Вчерашняя моя передача на ZIK превысила обычный рейтинг этого промежутка дня в три раза. ZIK сейчас очень быстро развивается, и надеюсь, что и другие передачи нас догонят. Но то, что вчера был такой резкий скачек в просмотрах, доказывает, что олигархические СМИ не смогли убить стремление людей знать правду. Основной телеаудиторией этой передачи вчера были люди до пенсионного возраста, а просмотры в Киеве побили все рекорды», - написал Саакашвили на своей странице в Facebook в четверг.

Как сообщается на сайте телеканала ZIK, премьера политического ток-шоу Саакашвили «Другая Украина» стартовала накануне вечером, шоу будет выходит в эфир телеканала каждую среду в 21.30 (22.30 по Баку).

В своем шоу Саакашвили выступил в роли ведущего, в начале программы он вспомнил об инциденте, когда глава МВД Украины Арсен Аваков советовал ему покинуть Украину. В программе Саакашвили заявил, что теперь переехал в «другую Украину» — из власти ближе к людям.

На первом шоу у Саакашвили были в гостях депутаты Верховной рады и эксперты.

Н.О.