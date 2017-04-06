Глава ИВ Тертерского района рассказал об обстрелах

2017-04-06 16:55 | www.oxu.az | 3

В четверг, 6 апреля, с утра подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу село Гапанлы Тертерского района.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend сообщил глава ИВ Тертерского района Мустагим Мамедов.

По его словам, в результате обстрелов четыре 60-мм снаряда упали во дворы двух домов в селе Гапанлы:

«В результате была уничтожена домашняя птица, один из снарядов разрушил недостроенную постройку во дворе. С утра село регулярно обстреливалось. ВС Азербайджана подавили вражеский обстрел ответным огнем. Уже несколько часов, как наблюдается спокойствие».

М.Мамедов отметил, что никто из жителей не пострадал.

Отметим, что ВС Армении стараются вновь обострить ситуацию на фронте.

В результате ответных мер подразделений азербайджанкой армии вражеские обстрелы были подавлены, с нашей стороны потерь нет.

A.M.

