Президент Сомали объявил страну зоной военных действий

2017-04-06 16:56 | www.trend.az | 3

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил страну зоной военных действий, заменил глав военного и разведывательного ведомств и поручил армии готовить новое наступление на боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб", передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, он дал экстремистам возможность сдаться в течение 60 дней.

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед пообещал покончить с радикальной исламистской группировкой "Аш-Шабаб", имеющей тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.