Saxo Bank понизил прогноз по ценам на нефть

2017-04-06 16:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Saxo Bank понизил прогноз по ценам на нефть на конец года до 58 долларов за баррель и полагает, что рост спроса и сокращение предложения в конечном итоге положительно повлияют на цену, сказал в четверг Trend глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Слот Хансен.

По его словам, возбуждение, охватившее сырьевой рынок после победы Дональда Трампа на выборах в США в ноябре прошлого года и достигнутого тогда же соглашения ОПЕК о сокращении добычи, вызвало значительный подъем спекулятивного спроса, и такая ситуация сохранялась до февраля.

"Но в течение первого квартала становилось все очевиднее, что ценовая динамика недостаточно высока и не оправдывает такое стремительное накопление спекулятивных позиций. Под конец квартала нефть снова оказалась под давлением, потому что уменьшенные объемы добычи в странах ОПЕК и странах-производителях вне картеля были компенсированы возросшими объемами в других уголках мира", - сказал Хансен.

По его мнению, подъем на рынке, обусловленный приходом к власти Трампа, начал ослабевать, так как появились сомнения в том, что он сможет провести через Конгресс свои планы развития экономики.

"Сырьевой индекс Bloomberg, представляющий собой корзину основных сырьевых товаров, на протяжении последнего года торговался в диапазоне, и возобновившееся в марте падение, в частности на рынке нефти, в итоге спровоцировало продажи среди фондов, которые достигли рекордных объемов", - сказал эксперт.

Он отметил, что второй квартал вряд ли станет поворотным моментом для индекса, потому что в самых разных секторах сохраняются многочисленные риски. Некоторую поддержку может оказать доллар, так как его потенциал роста продолжает ослабевать, особенно в парах с двумя основными валютами – евро и японской иеной.

"Фундаментальные факторы на рынке сырой нефти еще недостаточно убедительные, чтобы обеспечить устойчивый рост цены. Это стало очевидно в первом квартале, когда нефть встретила сопротивление выше уровня 55 долларов за баррель, несмотря на поддержку со стороны фондов, у которых номинальный объем «бычьих» сделок в какой-то момент превысил один миллиард баррелей", - сказал Хансен.

Усилия стран ОПЕК и стран-производителей вне картеля по сокращению добычи нефти были оценены участниками рынка положительно. Однако, когда они осознали, что процесс замедляется из-за недостаточно высокого уровня исполнения обязательств отдельными сторонами соглашения и роста добычи в других странах мира, падение возобновилось.

"Такая неуверенность, вызвавшая в марте резкую коррекцию, вряд ли исчезнет в ближайшее время. ОПЕК, возможно, будет вынуждена продлить срок действия соглашения сверх заявленных шести месяцев, чтобы достичь своей цели по восстановлению баланса на рынке", - считает эксперт.

Но чтобы увеличить срок, членам ОПЕК и производителям вне картеля нужно будет договориться. Саудовская Аравия уже проявила недовольство тем, что Россия и Ирак медленно исполняют свои обязательства. Пока остается неясным, как удастся сохранить сделку в течение 12 месяцев, если спустя менее 12 недель возникли первые разногласия.

"В США объемы добычи увеличиваются каждую неделю. Количество нефтяных вышек вернулось к уровню сентября 2015 года, цены безубыточности на устье скважины понизились, а норма добычи на буровую платформу растет. Принимая во внимание, что более 35 процентов от объема добычи 2017 года уже захеджировано (источник - Goldman Sachs), только достаточно устойчивая нисходящая тенденция может изменить текущий прогноз увеличения производства в США", - сказал Хансен.

Эксперт отмечает, что прогноз банка о том, что нефть сорта Brent будет стоить 50 долларов за баррель, а потом подорожает до 60 долларов за баррель, сбылся в первом квартале.

"Так как путь к восстановлению продолжает увеличиваться, мы считаем, что максимум, на что рынок может рассчитывать во втором квартале, это стабилизация цены нефти Brent в районе 50 долларов за баррель, хотя нельзя исключать кратковременного падения до 45 долларов. Мы снижаем наш прогноз на конец года до 58 долларов за баррель и полагаем, что рост спроса и сокращение предложения в конечном итоге положительно повлияют на цену", - сказал эксперт.

Сырая нефть Факторы роста цен Факторы снижения цен Нефть должна стоить 55-65 долларов, чтобы привлечь новые инвестиции и обеспечить рост спроса. ОПЕК и производители вне картеля не выполнят обещания по сокращению добычи. Увеличение геополитической нестабильности в ключевых странах-экспортерах. Увеличение объемов добычи в Нигерии, Ливии и, в особенности, в США. Более значительное, чем ожидалось, сокращение добычи в странах ОПЕК и за пределами ОПЕК. Дальнейшее сокращение количества «бычьих» сделок фондами. Развитие сценария с падением курса доллара. Для решения проблемы устойчиво высоких мировых запасов нужны низкие цены, так как это остановит рост предложения.

Хансен добавил, что золото снова оказалось под давлением продавцов перед намеченной датой повышения процентной ставки в США, но, как и в случае с двумя предыдущими повышениями – в декабре 2015 года и в декабре 2016 года - объявление поставило точку в снижении, и на рынок вернулись покупатели. После уверенного старта в начале года на волне геополитических волнений в Европе и США золото и серебро снова активно продавались накануне заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке 15 марта.

"Ожидания, что на заседании будут обещаны дополнительные повышения ставок, не оправдались, и FOMC сохранил прогноз еще двух повышений в 2017 году и всего двух повышений в 2018 году. В условиях сдержанных перспектив инфляции и роста экономики банк дал понять, что его политический курс останется стабильным, и оба металла получили поддержку в виде понизившегося курса доллара и ставок доходности по облигациям, а также признаков того, что в медовом месяце Дональда Трампа с рынком появилась ложка дегтя", - сказал эксперт.

По словам, эксперта, инвесторы сохранили прохладное отношение к золоту. Накопленные за короткий срок в январе и феврале спекулятивные длинные позиции также быстро растворились перед заседанием FOMC. Это означает, что нужна более серьезная коррекция ожиданий в отношении высокого курса доллара и ставок доходности по облигациям.

"С другой стороны, миру сейчас представлена целая коллекция геополитических рисков, которая настолько огромна, что рынок давно такого не припомнит. Сложившаяся ситуация продолжит привлекать инвесторов, ищущих возможности для диверсификации и для хеджирования инвестиций от непредвиденных обстоятельств", - сказал Хансен.

Он отметил, что промышленные металлы демонстрируют признаки ослабления динамики, несмотря на многочисленные случаи нарушения поставок, особенно в секторе меди.

"Чистое позиционирование хедж-фондов через длинные позиции на рынке серебра в три раза превышает среднее пятилетнее значение, в то время как по золоту этот показатель меньше наполовину. Учитывая эти обстоятельства, мы можем предположить, что по сравнению с золотом серебро будет испытывать затруднения. Соотношение золота и серебра в этом году колеблется в промежутке между 68 и 72, и для привлечения дополнительного интереса игроков, возможно, понадобится тестирование верхней границы диапазона. Мы сохраняем наш прогноз по цене золота на конец года на уровне 1325 долларов за унцию и, основываясь на подъеме в секторе промышленных металлов, считаем, что цена серебра может достигнуть 19 долларов за унцию", - сказал Хансен.

Золото (драгоценные металлы) Факторы роста цен Факторы снижения цен Рынок учитывает в ценах слишком быстрый рост экономики в США и агрессивное повышение ставок FOMC. Обещание Дональда Трампа создать рост вызвало отток инвестиций из облигаций в акции, и тенденция сохраняется. Многочисленные геополитические риски обусловливают спрос на диверсификацию и хеджирование инвестиций. Неожиданный подъем активности в США вынуждает FOMC сильнее повышать ставки. Возобновившиеся колебания на фондовом рынке вызвали снижение ставок доходности по облигациям.

(Автор: Максим Цурков)

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