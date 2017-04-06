Новый шаг в управлении университета

2017-04-06 17:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В целях совершенствования системы управления UNEC в университете создан общий секретариат.

Как говорится в сообщении UNEC, распространенном в четверг, система управления, отвечающая современным требованиям, будет действовать на основе международного опыта. В связи с применением системы для секретарей факультетов проведены тренинги. Система как пилотный проект, созданная на трех мегафакультетах UNEC, в будущем будет применяться на всех факультетах университета.

В соответствии с новой системой административное управление будет отделено от академического управления, а текущие работы от стратегических. Большая часть полномочий в выполнении текущих и административных работ ректора и деканов будет передана секретариату. Являясь текущей и административной структурой управления, подчиняющейся секретариату университета, будет координировать структуры, осуществляющие эти работы. Применение новой системы будет способствовать более эффективному использованию труда кадровых ресурсов.

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. Бренд UNEC зарегистрирован и запатентован 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту.