Житель Агдаша порезал себе горло лагундой

2017-04-06 18:18 | www.apa.az | 2

Житель Агдаша получил тяжелую травму в результате несчастного случая.

Как сообщает местное бюро АПА, несчастный случай произошел в селе Нехрехелил.

Житель села Анар Юсифов (1987 г,р.) пытался порезать кусок метала лагундой во дворе собственного дома. Диск лагунды сломался во время работы, часть отлетела и порезала ему горло.

А.Юсифова доставили в отдел реанимации центральной больницы Агдашского района. Ему сделали срочную операцию, его состояние в настоящий момент оценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование в отделе полиции Агдашского района.