В Шабране оползень разрушил дома – ВИДЕО

2017-04-06 17:42 | www.oxu.az | 2

В селе Газбабалы Шабранского района активизировались оползневые процессы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, полностью разрушены три из пяти домов, находившихся в аварийном состоянии.

Житель одного из разрушенных домов Абдулла Алиев рассказывает, что во многих домах в селе образовались трещины. Жители разрушенных и пришедших в аварийное состояние домов получили палатки для временного проживания.

Отметим, что оползневый процесс на территории произошел в ночь с 23 на 24 февраля. В результате инцидента пять домов пришли в непригодное состояние.

Сотрудники соответствующих структур осмотрели оползневый участок. Составлен акт о нанесении ущерба домам.

А.М.

