SOCAR приступает к торговле полиэтиленом высокого давления на бирже АО "Санкт-Петербург"

2017-04-06 17:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Компания "СОКАР Рус" (российская "дочка" азербайджанской госнефтекомпании SOCAR) приступает к торговле полиэтиленом высокого давления на бирже АО "Санкт-Петербург", говорится в сообщении биржи в четверг.

Согласно информации, "СОКАР Рус" является активным участником биржевых торгов нефтепродуктами, нефтехимией и СУГ и с седьмого апреля текущего года выставляет на продажу полиэтилен ПВД 15803-020 производства ПО "Азерикимья" на бирже АО "Санкт-Петербург" на условиях самовывоза автотранспортом покупателя с территории склада ОАО "Ногинский складской комплекс".

Как отмечается в сообщении компании "СОКАР Рус", продукция, предлагаемая потребителю, уже прошла таможенную очистку и готова к реализации на внутреннем рынке Российской Федерации. Данное направление деятельности считается в компании одним из самых важных и приоритетных.

Минимальная партия – 1,5 тонны. Возможно также осуществление доставки товара автотранспортом до склада покупателя (минимальная партия – 21 тонна).

В состав SOCAR входят предприятия по добыче нефти и газа на море и суше - ПО "Азнефть"; предприятия химической промышленности, объединенные в компании "Азерикимья"; ПО "Азеригаз", занимающееся распределением в республике добытого газа; нефте- и газоперерабатывающие предприятия, сервисные компании, учреждения, занимающиеся геофизическими и буровыми работами.

В России SOCAR представлена дочерней компанией "СОКАР Рус", начавшей свою работу в России с 2013 года и получившей лицензию на изучение с целью поиска и оценки месторождения углеводородного сырья на Северо-Бешкульском участке в Наримановском районе Астраханской области.

(Автор: Максим Цурков)