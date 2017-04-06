В Азербайджане расширится сеть дошкольного образования - депутат

2017-04-06 17:19 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В ближайшем будущем сеть дошкольного образования в Азербайджане расширится. Об этом в четверг сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам науки и образования Иса Габиббейли в ходе обсуждения на заседании комитета проекта закона «О дошкольном образовании».

Председатель комитета сказал, что в процессе разработки законопроект был направлен в министерства финансов, образования, здравоохранения, юстиции, а также Исполнительную власть Баку, были получены и учтены их официальные заключения по проекту.

Габиббейли добавил, что с учетом мнения общественности была полностью восстановлена статься 7.6 законопроекта.

Отметив, что в ближайшем будущем сеть дошкольного образования в Азербайджане расширится, депутат сказал, что в регионах уже открывается ряд учреждений дошкольного образования.

«Раньше в учреждениях дошкольного образования работали только лица, получившее образование по специальности дошкольного образования. Однако учитывая то, что скоро в этой сфере может возникнуть проблема нехватки кадров, законопроектом предусматривается возможность преподавания в учреждениях дошкольного образования лиц, получивших высшее педагогическое образование. Три-четыре пункта законопроекта касаются детских инновационных фондов, что является своеобразным стимулом для НПО, работающих в этой сфере», - сказал Габиббейли.

По его словам, согласно законопроекту, логопеды-дефектологи, которые будут работать в учреждениях дошкольного образования, обязательно должны иметь высшее образование.

Габиббейли также сказал, что получение образования детьми, достигшими пятилетнего возраста, в дошкольных учебных заведениях считается обязательным.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)