Стало известно, за что убили Немцова

2017-04-06 17:54 | www.oxu.az | 2

Сегодня, 6 апреля, в Московском окружном военном суде прокурор Мария Семененко зачитала признательные показания, которые ранее дал обвиняемый в убийстве оппозиционера Бориса Немцова.

Подсудимый Шадид Губашев заявил, что покушение было совершено из-за оскорбления политиком пророка Мухаммеда, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Губашев признался следствию, что его брат Анзор Губашев и предполагаемый киллер Заур Дадаев были «крайне негативно» настроены к Немцову. Губашев отметил, что сам не принимал участие в убийстве, а узнал о случившимся со слов брата.

«Они рассказали, что убили человека — Немцова. Я был в шоке и спросил, зачем. Они сказали, что он оскорблял пророка Мухаммеда и мусульман. Сказали, что стрелял Дадаев, мой брат Анзор был водителем, а Бесик следил за Немцовым», - зачитала показания прокурор.

На данный момент Губашев заявил о своей невиновности и отказался от своих показаний. Поэтому ранее данные им признательные показания зачитала Семененко.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.

Н.О.