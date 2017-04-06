Лоту Гули захватывает новые рынки России

2017-04-06 18:00 | www.oxu.az | 2

Азербайджанские криминальные авторитеты продолжают передел сфер влияния на рынках России. Армия известного криминального авторитета Надира Салифова (Лоту Гули) вторглась и в пределы торговых рынков Екатеринбурга.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на российское издание URA.RU, на четвертой овощебазе в Екатеринбурге 5 апреля состоялась сходка авторитетов. Им была представлена новая «крыша» овощебазы — 47-летний Рахман Абдуллаев, правая рука смотрящего за Челябинском Ильхама Османова.

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, Елена Русина, дочь скончавшейся в октябре 2016 года владелицы овощебазы №4 Татьяны Русиной, вступила в наследование и решила обзавестись силовой поддержкой.

По совету криминального авторитета Азера Пириева, делового партнера ее матери, Русина решила воспользоваться услугами выходца из Азербайджана 47-летнего Рахмана Абдуллаева, который занимает высокое положение в криминальной иерархии Челябинской области. О нем известно немного, лишь в 2015 году проходила информация о том, что его задерживали челябинские полицейские.

По сведениям инсайдера, Абдуллаев вскоре был отпущен, сейчас он на свободе и поддерживает контакты с «вором в законе» — 44-летним Надиром Салифовым по прозвищу Лоту Гули. Именно Гули ранее присягнули свердловские торговцы в том, что будут платить ему дань. Сам Салифов до 2021 года будет отбывать срок в ИК в Азербайджане.

Абдуллаева представили соратникам в кафе, принадлежащем Пириеву, на территории 4-й овощебазы. Среди присутствующих находился 53-летний Агаяр Агаев (Седой Агаяр – ред.). Ранее Агаев был представителем смотрящего по Уралу 41-летнего Ровшана Ленкоранского. Но 18 августа 2016 года Ровшана Ленкоранского расстреляли в Турции. Поэтому на сегодняшний день Агаев снова представитель смотрящего по Уралу, только в этот раз — Гули. По словам источника, на сходке говорилось о том, что пора наводить порядок в финансовых вопросах, а денежный поток с овощебазы, как во времена Контеева, должен пойти в воровской общак.

Поводом обзавестись «крышей» стал конфликт Русиной-младшей с худруком Театра эстрады, бардом Александром Новиковым, с которым якобы тесно был связан бывший оперативник ГУ МВД по УрФО Владимир Горбунов. На днях Русина избавилась от Горбунова, и теперь исполнителем воли собственника на базе назначен Андрей Столбов, ранее судимый за бандитизм.

По данным источника, ситуация начала выходить из-под контроля властей, поэтому в ближайшее время ожидаются силовые акции правоохранительных органов на скандальной овощебазе.

Н.О.