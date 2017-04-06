Иракский спецназ освободил одни из районов в западной части Мосула

2017-04-06 17:25 | www.trend.az | 2

Бойцы из иракского управления антитеррора в четверг полностью освободили от боевиков террористической группировки "Исламское государство"(ИГ) район Ярмук-2 в западной части Мосула, заявил командующий военной операцией генерал-лейтенант Абдель Амир Яралла, передает РИА Новости.

По его словам, которые приводятся в заявлении штаба командования операции, "террористы понесли огромные потери" в боях за этот район.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ее ходе была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части.

В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что в настоящий момент взяли под контроль две трети территории западной части Мосула.