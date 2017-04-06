В Ташкенте закрылось региональное бюро НАТО

2017-04-06 17:31 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Бюро НАТО по связям и взаимодействию со странами Центральной Азии, действовавшее в Ташкенте, закрыто с первого апреля в связи с изменением структуры контактов альянса в данном регионе, сообщила журналистам в четверг руководитель Центральноазиатского бюро НАТО Розария Пульизи.

"Причина закрытия офиса в Ташкенте - не политическая, теперь взаимодействие с республиками будет осуществляться напрямую из Брюсселя", - подчеркнула Розария Пульизи.

Оргтехника из офиса передана местным правозащитным организациям. Сама руководитель Центральноазиатского бюро переведена в Грузию.

Бюро НАТО по связям и взаимодействию со странами Центральной Азии в Ташкенте было открыто в мае 2014 года, тогда была создана депозитарная библиотека НАТО при Университете мировой экономики и дипломатии (УМЭД) при МИД Узбекистана.

По данным МИД республики, отношения Узбекистана с НАТО были установлены в декабре 1991 года. В Узбекистане в качестве дипломатического представительства офис сотрудника НАТО был аккредитован с июня 2013 года.

(Автор: Демир Азизов)