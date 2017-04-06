Натиг Алиев: «Подорожание нефти положительно влияет на манат»

2017-04-06 18:29 | www.apa.az | 4

«Азербайджан полностью выполнил взятое перед ОПЕК обязательство о сокращении добычи нефти. Согласно этому, в январе-марте мы сократили ежедневную добычу на 35 тыс. баррелей». Об этом АПА сказал находящийся с визитом в Турции министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев.

По его словам, Азербайджан устраивает формирование цен на нефть на уровне 50-60 долларов. «Я сказал бы, что сегодня ситуация хорошая. Для Азербайджана важно, чтобы цены на нефть на мировом рынке формировались на уровне 50-60 долларов. Если цены упадут ниже этой цифры, то Азербайджан столкнется с убытком. Как известно, создан Мониторинговый комитет, состоящий из министров стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в структуру. Мониторинги охватят первую половину этого года. Комитет будет следить за выполнением обязательств отдельными странами и влиянием этого на глобальный рынок. 19 мая состоится очередное заседание стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в структуру. Я не хочу называть страны, но есть такие, которые повышают добычу нефти. Хотя мы прикладываем совместные усилия, для того чтобы этого не было. Такого рода шаги могут отрицательно повлиять на нефтяные цены. Мы должны больше думать о сохранении цены на нефть на стабильном уровне, нежели о ее росте».

Министр отметил, что подорожание нефти положительно повлияло на госбюджет стран-производителей «черного золота», привело к укреплению их нацвалюты.