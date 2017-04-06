Минздрав Турции: В телах погибших в Идлибе обнаружен зарин

2017-04-06 18:10 | www.oxu.az | 3

Произведенное в Турции вскрытие тел жителей сирийской провинции Идлиб, предположительно погибших от химической атаки, показало наличие зарина.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения Турции в четверг.

Ранее глава Минздрава Турции Реджеп Акдаг заявил, что 30 пострадавших от химатаки в Идлибе доставлены в Турцию на лечение, трое из них скончалось, и они будут подвергнуты аутопсии с участием представителей ВОЗ. Глава Минюста Турции Бекир Боздаг заявил об использовании химического оружия, что было выявлено при вскрытии.

«При аутопсии тел трех погибших в Иблиде был обнаружен зарин. В (турецких провинциях) Адане и Хатае продолжается лечение 31 пострадавшего», - цитирует заявление министерства телеканал NTV.

Н.О.