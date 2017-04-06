СМИ: Сын Трампа намерен стать губернатором Нью-Йорка

2017-04-06 18:20 | www.oxu.az | 3

Дональд Трамп-младший, руководящий бизнесом в компании отца — действующего президента США, — планирует также податься в политику.

Как передает Oxu.Az, изданию Page Six стало известно, что 39-летний наследник был бы не против возглавить штат Нью-Йорк, где у его семьи много связей.

О возможном выдвижении своей кандидатуры Трамп-младший рассказал во время разговора с членами элитного оружейного клуба в городе Хиксвилль, который, кстати, тоже находится в Нью-Йорке. При этом он подчеркнул, что хотел бы стать именно губернатором, а не мэром, конгрессменом или, к примеру, сенатором.

«Дональд Трамп-младший сказал, что интересуется выдвижением своей кандидатуры на государственный пост, например, губернатора штата Нью-Йорк, должность мэра Нью-Йорка ему менее интересна», - рассказал свидетель этого откровения.

Заниматься бизнесом молодому Трампу расхотелось после громкой избирательной кампании отца, в которой сын принимал активное участие. При этом в данное время он полностью сосредоточен на руководстве Trump Organization, так как теперь вся тяжесть отцовского бизнеса легла на его плечи. Поэтому в ближайшее время Трамп-младший, вряд ли сможет оторваться от своего основного, хоть и опостылевшего ему, занятия, отметил источник. Причина этого очевидна — вопреки «уменьшительной» приставке к фамилии, Дональд является старшим сыном президента, а значит главным наследником бизнес-империи, на которую его отец возлагает не меньше надежд, чем на свой нынешний пост.

Н.О.