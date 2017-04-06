В Азербайджане создается новый транспортно-логистический центр (ФОТО)

2017-04-06 17:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" ведет работы по созданию на базе сухогрузного порта "Зых" транспортно-логистического центра, говорится в сообщении ЗАО, распространенном в четверг.

Согласно сообщению, работы идут без отставания от графика, и в настоящее время ведется бетонирование территории площадью в шесть гектар, которое планируется завершить в ближайшие месяцы.

"По завершении ремонтно-строительных работ предприятие по перевалке грузов планируется превратить в современный транспортно-логистический центр. Для достижения этой цели большинство используемых кранов заменено на новые, а остальные отремонтированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что параллельно с инфраструктурными работами порт работает на полную мощность 24 часа в сутки.

"В настоящее время порт принимает и отправляет в основном паромы с грузовыми автомобилями, сухогрузы с контейнерами, сваями, трубами. В будущем ассортимент грузов расширится. В целом, после завершения ремонта станет возможным принимать и отправлять грузы в больших количествах", - говорится в сообщении.

Порт "Зых" расположен на западном берегу Каспия и располагает семью причалами. Его основным преимуществом является близость к центру Баку и наличие железной дороги.

(Автор: Максим Цурков)