Президент Узбекистана выразил соболезнования президенту Колумбии

2017-04-06 17:48 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев выразил искренние соболезнования президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу Кальдерону в связи с масштабными стихийными бедствиями в провинции Путумайо, приведшими к многочисленным человеческим жертвам и разрушениям.

Как сообщила пресс-служба МИДа, глава Узбекистана в послании передал слова сочувствия и поддержки всему колумбийскому народу, а также родным и близким погибших и пострадавшим.

Вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток, обрушившийся на колумбийский город Мокоа. Число погибших по данным на шестое апреля превысило 300 человек, почти столько же пропали без вести.

(Автор: Демир Азизов)