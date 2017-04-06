Азербайджан сохранил добычу газа в I квартале на уровне прошлого года

2017-04-06 17:51 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Добыча товарного газа в Азербайджане в первом квартале текущего года составила 4,8 миллиарда кубометров, что примерно соответствует уровню аналогичного периода прошлого года, сообщает в четверг издание Natural Gas World со ссылкой на первого вице-президента SOCAR Хошбахта Юсифзаде.

По его словам, с месторождения "Шах Дениз" было добыто около 2,5 миллиарда кубометров газа, что ниже показателя первого квартала 2016 года. Вместе с тем передача SOCAR попутного газа с блока нефтяных месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" выросла на 0,4 миллиарда кубометров по сравнению с прошлым годом.

В 2016 году в Азербайджане было добыто 29,4 миллиарда кубометров газа, в том числе 18,71 миллиарда кубометров товарного газа, из которых 6,754 миллиарда кубометров были экспортированы.

(Автор: Максим Цурков)