Сомали объявлен зоной военных действий

2017-04-06 19:00 | www.oxu.az | 3

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил страну зоной военных действий, заменил глав военного и разведывательного ведомств и поручил армии готовить новое наступление на боевиков радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, он дал экстремистам возможность сдаться в течение 60 дней.

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед пообещал покончить с радикальной исламистской группировкой «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов»), имеющей тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида». «Аш-Шабаб» ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

Н.О.