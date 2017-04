До конца неделе завершится ремонт на одной из центральных улиц Баку (ФОТО/ВИДЕО)

2017-04-06 18:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку завершаются ремонтные работы на участке улицы Юсифа Сафарова протяженностью 1250 метров от ее пересечения с проспектом Гейдара Алиева до пересечения с улицами Узеира Гаджибеков и Афияддина Джалилова, сообщил в эксклюзивном интервью Trend в четверг глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли.

По его словам, в связи с ремонтными работами движение автотранспортных средств на указанном участке полностью ограничено. В настоящее время старое асфальтобетонное покрытие на территории заменяется новым. В целом планируется заасфальтировать территорию площадью 25 тысяч квадратных метров.

Как сказал Наджафли, работы по асфальтированию уже близятся к завершению.

После их окончания в необходимых местах будет нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки и информационные табло.

Глава пресс-службы «Азеравтойол» сказал, что ремонтные работы завершатся до конца недели.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)