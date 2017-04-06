До конца неделе завершится ремонт на одной из центральных улиц Баку (ФОТО/ВИДЕО)
2017-04-06 18:04 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - В Баку завершаются ремонтные работы на участке улицы Юсифа Сафарова протяженностью 1250 метров от ее пересечения с проспектом Гейдара Алиева до пересечения с улицами Узеира Гаджибеков и Афияддина Джалилова, сообщил в эксклюзивном интервью Trend в четверг глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли.
По его словам, в связи с ремонтными работами движение автотранспортных средств на указанном участке полностью ограничено. В настоящее время старое асфальтобетонное покрытие на территории заменяется новым. В целом планируется заасфальтировать территорию площадью 25 тысяч квадратных метров.
Как сказал Наджафли, работы по асфальтированию уже близятся к завершению.
После их окончания в необходимых местах будет нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки и информационные табло.
Глава пресс-службы «Азеравтойол» сказал, что ремонтные работы завершатся до конца недели.
(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)