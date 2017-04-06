Азербайджан и Эстония намерены увеличить товарооборот

2017-04-06 18:07 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Эстония намерены увеличить товарооборот, а также изучить возможности для расширения взаимного экспорта продукции. Об этом зашла речь на встрече министра иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъярова с министром госуправления Эстонии, сопредседателем межправительственной комиссии Михаилом Корбом, сообщает МИД.

На встрече стороны отметили существующий для развития экономического сотрудничества потенциал в таких сферах, как транспорт, информационные технологии, сельское хозяйство, туризм и медицина. Министры также подчеркнули важность проведения очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Министр госуправления Эстонии находится с визитом в Азербайджане. В рамках визита планируется проведение заседания межправительственной комиссии и бизнес-форум с участием деловых людей двух стран.