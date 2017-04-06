VII азербайджано-российский межрегиональный форум может пройти в Ставрополе (ФОТО)

2017-04-06 18:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия обсудили возможность проведения VII межрегионального форума в Ставрополе, говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана, распространенном в четверг.

Согласно сообщению, данный вопрос обсуждался на первом заседании комиссии экономического и гуманитарного сотрудничества между правительством Азербайджана и властями Санкт-Петербурга, которое прошло накануне.

Выступивший на заседании замминистра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов отметил, что между двумя странами за прошедшие годы было подписано более 170 документов, более 50 из которых затрагивали экономическую сферу.

"На сегодняшний день Азербайджан инвестировал в экономику России один миллиард долларов, а Россия в экономику Азербайджана - три миллиарда долларов. Товарооборот между нашими странами в прошлом году достиг двух миллиардов долларов, увеличившись за год на 10,5 процента". - сказал Мамедов, подчеркнув, что Азербайджан также заинтересован в развитии отношений с субъектами РФ.

По данным Государственного таможенного комитета, товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе-феврале 2017 года составил 235,4 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года почти на 55 процентов. Россия лидирует в азербайджанском импорте с долей 19,09 процента и остается одним из основных внешнеторговых партнеров Азербайджана, занимая третье место в общем товарообороте страны с долей почти девять процентов.

Также успешно развиваются межрегиональные контакты. Около 40 российских регионов уже подписали двусторонние соглашения с азербайджанскими партнерами о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном сотрудничестве.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)