Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с XVI Азербайджанской международной выставкой туризма и путешествий (ФОТО) (версия 2)

2017-04-06 18:16 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в четверг ознакомились в Бакинском Экспоцентре с XVI Азербайджанской международной выставкой туризма и путешествий “AITF 2017” и XI Кавказской Международной выставкой оборудования и принадлежностей для гостиниц, ресторанов и супермаркетов "HOREX Caucasus-2017”.

Министр культуры и туризма Абульфас Гараев проинформировал главу государства и Первую леди Мехрибан Алиеву о выставках.

Было отмечено, что в выставке этого года участвуют 272 компании, представляющие 22 страны.

Сначала Президент Ильхам Алиев ознакомился со стендом министерства культуры и туризма.

Кроме министерства, здесь представлены семь структур.

Затем глава государства осмотрел стенд Азербайджанской ассоциации туризма. Здесь представлены 15 компаний.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева также ознакомились и со стендом Нагорного Карабаха.

Глава государства был проинформирован о стенде “ASAN Visa”.

Затем Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили стенд Бакинского шопинг-фестиваля.

Президенту Ильхаму Алиеву был продемонстрирован процесс возвращения НДС, оплаченного за приобретенный товар во время фестиваля.

На выставке также представлен Ставропольский край России. Губернатор края Владимир Владимиров проинформировал главу государства о стенде.

Глава государства также осмотрел стенд компании “Natural Halı”.

Ознакомившись со стендами, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева пожелали успехов в работе выставок.