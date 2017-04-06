За атаками на полицейских в России стоит ИГИЛ

2017-04-06 19:11 | www.oxu.az | 4

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за два нападения — убийство двух полицейских и атаку на Росгвардию в Астрахани.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности боевиков.

4 апреля в Астрахани участники ДТП расстреляли прибывших на место аварии сотрудников полиции, а затем скрылись. Позже полиция задержала двоих подозреваемых, еще пять преступников скрывались от следствия.

В ночь на 6 апреля неизвестные в Астрахани из салона автомобиля открыли огонь по троим сотрудникам Росгвардии, три правоохранителя получили ранения, а один из нападавших был убит. Затем бойцы Росгвардии в рамках спецоперации ликвидировали всех подозреваемых в этих двух нападениях.

С.Б.

