В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали Казанкий вокзал

2017-04-06 19:27 | www.oxu.az | 4

Более тысячи человек эвакуировали с Казанского вокзала в Москве после обнаружения бесхозного предмета.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

«В здании Казанского вокзала, около кассы дальнего следования, обнаружен подозрительный предмет, проводится эвакуация», — сказал собеседник агентства.

В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов, ожидается прибытие кинологов с собаками.

С.Б.

