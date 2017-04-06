В Мосуле боевики ИГ сбили военный вертолет, два пилота погибли

2017-04-06 20:09 | www.apa.az | 3

Террористы группировки "Исламское государство" (ИГ) сбили в иракском Мосуле военный вертолет, двое пилотов погибли. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в штабе объединенного командования проводимой в городе антитеррористической операции.

Как сообщается, вертолет был сбит во время нанесения ударов по позициям террористов в западной части Мосула. Боевая машина обеспечивала огневую поддержку с воздуха федеральной полиции Ирака, ведущей бои с ИГ на подступах к старому городу.