ЮНИСЕФ подтвердил гибель 27 детей при химической атаке в Сирии

2017-04-06 20:44 | www.apa.az | 3

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подтвердил, что не менее 27 детей погибли в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб. Как передает Vesti.Az со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает сообщается на сайте .

«Подтверждена гибель не менее 27 детей в результате атаки в Идлибе на северо-западе Сирии», — говорится в сообщении.

По данным ЮНИСЕФ, еще 546 человек, в том числе множество детей, пострадали.

В фонде добавили, что ожидают увеличения числа жертв.