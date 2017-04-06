Эрдоган назвал Европу "загнивающим континентом"

2017-04-06 21:17 | www.apa.az | 3

Европа исчерпала себя и превратилась в "загнивающий континент". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Европа сегодня — это загнивающий континент, ей уже нечего сказать ни Турции, ни мировому сообществу. Европа исчерпала себя и пришла в состояние, за которое ей придется дорого заплатить. Отвергнуты ценности, которые европейцы отстаивали веками", — заявил Эрдоган, выступая на митинге в провинции Балыкесир.

По его словам, сегодня в европейских странах нарушаются права человека, там не считаются с нормами демократии. Европа – это уже центр не демократии, а насилия и нацизма, добавил турецкий лидер.