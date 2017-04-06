Сборные команды Азербайджана определились с соперниками на IV Исламских играх солидарности

2017-04-06 22:20 | www.apa.az | 4

Состоялась жеребьевка по командным видам спорта, включенным в программу IV Исламских игр солидарности в Баку. Как сообщает Apasport.az, сборные команды Азербайджана определились со своими соперниками.

Водное поло (мужчины): Иран, Турция, Саудовская Аравия, Азербайджан, Индонезия

Волейбол (женщины): Азербайджан, Турция, Камерун, Кыргызстан, Таджикистан

Волейбол (мужчины)

Группа А: Азербайджан, Турция, Туркменистан, Пакистан, Палестина

Группа Б: Иран, Катар, Алжир, Саудовская Аравия, Марокко

Баскетбол 3x3 (женщины)

Группа А: Туркменистан, Азербайджан, Алжир, Мали, Афганистан

Группа Б: Индонезия, Турция, Сирия, Палестина, Пакистан

Баскетбол 3x3 (мужчины)

Группа А: Турция, Азербайджан, Туркменистан, Саудовская Аравия, Пакистан

Группа Б: Индонезия, Катар, Кот-д’Ивуар, Мали, Индонезия

Гандбол (женщины): Узбекистан, Камерун, Кот-д’Ивуар, Турция, Азербайджан

Гандбол (мужчины):

Группа А: Алжир, Саудовская Аравия, Пакистан, Азербайджан

Группа Б: Турция, Марокко, Ирак, Афганистан