Сборные команды Азербайджана определились с соперниками на IV Исламских играх солидарности
2017-04-06 22:20 | www.apa.az | 4
Состоялась жеребьевка по командным видам спорта, включенным в программу IV Исламских игр солидарности в Баку. Как сообщает Apasport.az, сборные команды Азербайджана определились со своими соперниками.
Водное поло (мужчины): Иран, Турция, Саудовская Аравия, Азербайджан, Индонезия
Волейбол (женщины): Азербайджан, Турция, Камерун, Кыргызстан, Таджикистан
Волейбол (мужчины)
Группа А: Азербайджан, Турция, Туркменистан, Пакистан, Палестина
Группа Б: Иран, Катар, Алжир, Саудовская Аравия, Марокко
Баскетбол 3x3 (женщины)
Группа А: Туркменистан, Азербайджан, Алжир, Мали, Афганистан
Группа Б: Индонезия, Турция, Сирия, Палестина, Пакистан
Баскетбол 3x3 (мужчины)
Группа А: Турция, Азербайджан, Туркменистан, Саудовская Аравия, Пакистан
Группа Б: Индонезия, Катар, Кот-д’Ивуар, Мали, Индонезия
Гандбол (женщины): Узбекистан, Камерун, Кот-д’Ивуар, Турция, Азербайджан
Гандбол (мужчины):
Группа А: Алжир, Саудовская Аравия, Пакистан, Азербайджан
Группа Б: Турция, Марокко, Ирак, Афганистан