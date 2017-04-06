Состоялась жеребьевка футбольного турнира IV Исламских игр

2017-04-06 22:39 | www.apa.az | 4

Состоялась церемония жеребьевки футбольного турнира IV Исламских игр солидарности в Баку.

Как передает АПА, сборная Азербайджана (U-23) сыграет в группе A с командами Камеруна, Саудовской Аравии и Марокко.

В группе В встретятся сборные Палестины, Омана, Алжира и Турции.

Сборная Азербайджана свою первую встречу на турнире проведет с командой Камеруна.

Матчи стартуют с 8 мая. Полуфинальные и финальные матчи пройдут 18 и 21 мая.