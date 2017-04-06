В химической атаке в Сирии погибли 27 детей

2017-04-06 20:00 | www.oxu.az | 4

По меньшей мере 27 детей погибли в результате предполагаемой химической атаки в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, подтвердил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), передает Oxu.Az cо ссылкой на ТАСС.

«Подтверждена гибель по меньшей мере 27 детей в результате атаки в Идлибе на северо-востоке Сирии», - говорится в сообщении ЮНИСЕФ.

«Еще 546 человек, в том числе множество детей, пострадали. Ожидается, что число жертв будет расти», - отметили в фонде.

С.Б.

