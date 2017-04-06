Арзу Алиева со своим сыном в Cinema Plus

2017-04-06 20:23 | www.oxu.az | 3

Дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева Арзу Алиева со своим сыном сегодня посетила кинотеатр сети Cinema Plus Amburan Mall.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщили в Cinema Plus.

Гостями был выбран анимационный фильм «Босс-молокосос», от просмотра которого они получили большое удовольствие.

Отметим, что Cinema Plus Amburan Mall расположен в поселке Бильгя, на первом этаже торгового центра Amburan Mall. В кинотеатре три зала и 164 места, отвечающих мировым стандартам. Залы оснащены удобными и высококлассными креслами испанского производства.

Помимо этого в Cinema Plus Amburan Mall применяется технология Master İmage 3D.

С.Б.

