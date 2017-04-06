Авиатакси свяжет Тбилиси со всеми воздушными гаванями Грузии

2017-04-06 18:35 | www.trend.az | 3

Грузинская гостиничная сеть Adjara Group Hospitality, которой принадлежат несколько отелей в Тбилиси и Степанцминде, запустила первое в стране авиатакси, передает в четверг Грузия-Online.

Авиатакси Aviator будет курсировать между международным аэропортом Тбилиси и всеми другими воздушными гаванями Грузии. Туристы смогут совершать на нем и зарубежные перелеты, в частности, в Ереван, Баку, Стамбул, Трабзон и другие города.

К услугам путешественников - американский турбовинтовой самолет Beechcraft King Air, рассчитанный на пятерых пассажиров. В дальнейшем Aviator планирует расширит парк воздушных судов.

Пассажиры авиатакси избавлены от длительных процедур регистрации и ожидания посадки. Туристы могут прибыть в аэропорт за 10-15 минут до отправления, чтобы разобраться с необходимыми формальностями.