Китаянка украла два миллиона юаней ради лайков в соцсетях

2017-04-06 21:02 | www.oxu.az | 3

Китаянка похитила у работодателя более двух миллионов юаней (290 тысяч долларов), чтобы похвастаться перед подписчиками в соцсетях.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The South China Morning Post.

26-летняя кассирша из города Вэньчжоу за четыре года работы в одной из местных фирм сумела, пользуясь несовершенством системы контроля, похитить крупную сумму. Все украденные деньги она тратила на покупку дорогой помады, элитного парфюма, сумочек и одежды, фотографии которых позже размещала в соцсетях ради лайков.

При обыске в ее квартире полиция обнаружила более тысячи предметов роскоши, большей частью которых преступница ни разу не воспользовалась и даже не позаботилась снять ценники. «Я просто смотрела на красивые картинки на экране, и мне немедленно хотелось их купить», — объяснила кассирша. В среднем она делала более 10 заказов в день.

Как сообщает издание, некоторое время назад женщина, которая живет с трехлетней дочкой, осознала, что никогда не сможет возместить украденную сумму, после чего добровольно пошла с повинной в полицию. Какому наказанию ее подвергнут, пока не сообщается.

С.Б.

