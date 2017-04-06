В Баку открылся Пасхальный базар (ФОТО)

2017-04-06 18:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре в Баку состоялось открытие VII благотворительного Пасхального базара, сообщили Trend Life в пресс-службе центра. Он организован представительством Россотрудничества в Азербайджане и Бакинско-Азербайджанской епархией Русской православной церкви.

С приветствием к собравшимся обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, советник посольства России в Азербайджане Артем Барков, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр и депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльмира Ахундова.

Пасхальный базар будет проходить в течение двух дней. Из года в год сюда приходит множество посетителей, которые охотно приобретают пасхальные подарки, сделанные руками мастеров народных промыслов. В первый день состоялась благотворительная лотерея.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)