Задержаны восемь подозреваемых по делу о теракте в Петербурге

2017-04-06 21:24 | www.oxu.az | 3

Задержаны восемь человек, причастных ко взрыву в метрополитене Санкт-Петербурга.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Следственный комитет России.

Шесть из них были пойманы в Петербурге, еще двое — в Москве.

СКР назвал имена фигурантов уголовного дела — это Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков. Следствие планирует ходатайствовать в суде об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

В местах их проживания изъята бомба, идентичная обнаруженной на станции «Площадь Восстания» петербургского метро, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.

С.Б.

