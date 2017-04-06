Американский F-16 совершил аварийную посадку на базе ВВС США в Италии

2017-04-06 18:45 | www.trend.az | 2

Американский истребитель-бомбардировщик F-16 в четверг утром совершил экстренную аварийную посадку на базе ВВС США в городе Авиано на северо-востоке Италии, передает РИА Новости со ссылкой на местную газету Il Gazzettino.

По данным издания, инцидент произошел около 8.30 по местному времени вскоре после того, как боевая машина поднялась в воздух с аэродрома Авиано. Судя по всему, в работе двигателя самолета возникли серьезные неполадки, в результате чего пилот принял решение сбросить дополнительный топливный бак в окрестностях военной базы и совершить экстренную посадку.

Инцидент вызвал обеспокоенность и моменты паники у местного населения, сообщила газета. В настоящее время ведется расследование обстоятельств авиапроисшествия.

Это далеко не первый инцидент, связанный с американской военной базой в Авиано. Так, в ноябре 2007 года пять военнослужащих США погибли и шесть получили ранения при падении американского военного вертолета, совершавшего тренировочный полет на севере Италии. Вертолет упал всего в 200 метрах от национальной автострады А-27.

В декабре 2009 года у истребителя F16, базировавшегося в Авиано, неожиданно отказал двигатель, и летчик вынужден был совершить аварийную посадку в римском международном аэропорту Фьюмичино.