ИГ взяло ответственность за нападения на полицейских и росгвардецев в Астрахани

2017-04-06 19:01 | www.trend.az | 3

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за последние два нападения на сотрудников российских правоохранительных органов в Астрахани, передает в четверг агентство "Интерфакс" со ссылкой на информационный портал SITE, отслеживающий активность террористов в интернете.

В минувший вторник, четвертого апреля, в Ленинском районе Астрахани было совершено нападение на наряд экипажа дорожно-патрульной службы, состоявший из двух инспекторов. Нападавшие произвели в них несколько выстрелов и скрылись, захватив служебное оружие полицейских. От полученных ранений стражи порядка скончались на месте.

В ночь на четверг, шестого апреля, три сотрудника Росгвардии были ранены в Астрахани в ходе оперативных мероприятий. По версии сследствия, нападение совершили те же лица, что застрелили двух полицейский четвертого апреля. Один из преступников был убит ответным огнем.

Позже в местном главке СКР сообщили, что в Астрахани в ходе спецоперации ликвидированы четверо подозреваемых в нападениях.