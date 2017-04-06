Эрдоган назвал Европу «загнивающий континент»
2017-04-06 22:07 | www.oxu.az | 3
Европа исчерпала себя и превратилась в «загнивающий континент».
Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
«Европа сегодня — это загнивающий континент, ей уже нечего сказать ни Турции, ни мировому сообществу. Европа исчерпала себя и пришла в состояние, за которое ей придется дорого заплатить. Отвергнуты ценности, которые европейцы отстаивали веками», — заявил Эрдоган, выступая на митинге в провинции Балыкесир.
По его словам, сегодня в европейских странах нарушаются права человека, там не считаются с нормами демократии. Европа – это уже центр не демократии, а насилия и нацизма, добавил турецкий лидер.