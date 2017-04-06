За последние три месяца Азербайджан посетило более полумиллиона туристов

2017-04-06 19:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - За последние три месяца Азербайджан посетило более 557 тысяч иностранных туристов. Об этом на проведенном сегодня третьем заседании Совета по туризму сказал председатель совета, министр культуры и туризма Абульфас Гараев, сообщили в четверг в ведомстве.

По словам министра, в основном это туристы из России, Грузии, Ирана, Турции и арабских стран.

Он напомнил, что туризм является одним из приоритетных направлений ненефтяного сектора и важную роль сыграет утвержденная для развития этого сектора Стратегическая дорожная карта.

Гараев сказал, что проекты, которые были реализованы в дни праздника Новруз, в будущем, наряду со столицей, целесообразно осуществлять и в регионах.

Министр также коснулся предстоящего Бакинского шопинг-фестиваля. Он уточнил, что для участия в фестивале регистрацию прошли 102 торговых объекта, и процесс еще продолжается. Кроме того, начиная с сегодняшнего дня в течение пяти дней в Азербайджанском университете туризма и менеджмента начались тренинги для участников, которые проводят специалисты министерства по налогам и преподаватели университета.

В качестве участников фестиваля регистрацию прошли около 40 ресторанов, отметил министр.

Он подчеркнул, что успешное проведение фестиваля зависит от скоординированной работы ряда структур. «Мы и дальше будем вместе работать с соответствующими структурами и совместно решать возникающие трудности», - сказал министр.

Абульфас Гараев также добавил, что проведение ряда международных мероприятий в стране в дни шопинг-фестиваля повысит интерес иностранных туристов к фестивалю.

На заседании было отмечено, что на протяжении фестиваля в столице в местах наибольшего скопления туристов будут проведены развлекательные и культурные мероприятия.

Было отмечено, что с 1 марта функционирует сайт фестиваля, и за месяц его посетили 57 тысяч пользователей. Реклама, размещенная в соцсетях, имеет 10 миллионов просмотров, 600 тысяч человек прокомментировали ее.

На заседании было подчеркнуто, что регистрация участников, желающих принять участие в фестивале, будет продолжаться на протяжении всего мероприятия.

На заседании также состоялся обмен мнениями по размещению киосков Tax Freeв аэропортах, предоставлению преференций товарам, поставляемым в страну в рамках фестиваля, и другим вопросам. Кроме того, обсуждалась поддержка фестиваля со стороны других структур.

Затем на заседании состоялось обсуждение подготовки к IV Всемирному форуму по межкультурному диалогу, который пройдет в Баку 4-6 мая.

Шопинг-фестиваль в Баку пройдет с 10 апреля по 10 мая. В рамках шопинг-фестиваля граждане Азербайджана и иностранные туристы смогут воспользоваться системой Tax Free при покупке товаров на сумму сто манатов и выше, сказал ранее замминистра по налогам Сахиб Алекперов.

Какие банки будут возмещать НДС во время Бакинского шопинг-фестиваля? (СПИСОК ФИЛИАЛОВ) Это первое подобное мероприятие в Азербайджане. В период проведения фестиваля будут организованы лотереи, также посетители смогут получить различные бонусные карты. В торговых центрах, на Площади фонтанов и в Национальном приморском парке каждый день будут проходить развлекательные мероприятия, выступления диджеев и аниматоров, концертные программы, флешмобы, парад маскотов, танцы, выступления акробатов и кинофестивали.

Как ранее сообщили в министерстве культуры и туризма, ожидается, что на фестиваль прибудут туристы из России, Казахстана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Омана, Бахрейна, Ирана, Турции, Грузии и других стран.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)