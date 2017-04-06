В Москве эвакуировали людей из автобуса из-за коробки на сиденье

2017-04-06 19:16 | www.trend.az | 4

Около 50 пассажиров рейсового автобуса эвакуировали в четверг вечером на востоке Москвы после обнаружения на заднем сиденье подозрительного пакета с металлической коробкой, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

"В рейсовом автобусе №821 на улице Лухмановская на заднем сиденье найдена металлическая коробка в пакете, перемотанная скотчем", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из автобуса эвакуировано почти 50 человек. Полиция выставила оцепление, работают сапёры.

Как ранее сообщал источник, за последние несколько дней после теракта в метро Санкт-Петербурга в Москве из-за подозрительных бесхозных предметов оперативные службы проверили уже четыре поезда метро и МЦК, а также две электрички. В среду правоохранители проверяли подозрительный предмет, обнаруженный на железнодорожных путях на Курском вокзале в центре Москвы, а также бесхозный предмет на станции метро "Тушинская". В четверг утром полицейские проверили подозрительную сумку у входа на станцию метро "Саларьево".

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверяет и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 55 пострадавших находятся в больницах.